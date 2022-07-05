Майк Тайсон: три года в тюрьме были лучшими в моей жизни

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон рассказал, как относится к своему тюремному заключению.

Напомним, в 1992 году Тайсон был осуждён на шесть лет за изнасилование модели Дезире Вашингтон и вышел досрочно в 1995-м.

«Я хорошо ко всем относился. В тюрьме я провёл три лучших года в своей жизни. Там я обрёл покой. Деньги ничего не значат, когда у вас нет покоя. Всё дело в балансе. Вам нужно здравомыслие, чтобы управлять любой из сфер вашей жизни.