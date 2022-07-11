Промоутер Бивола назвал Россию идеальным местом для следующего боя

— Он точно реален. Но нужно договариваться с телеканалом. Боб Арум (руководитель компании Top Rank, представляющей Бетербиева) говорит, что этот бой может быть только на телеканале ESPN, а ни в коем случае не на DAZN. В команде Бивола никто не против боксировать на ESPN, но пока на этом все стоит. Оптимальным был бы вариант проведения боя в России с трансляцией в США на ESPN, но пока не снимут ограничения — это нереально.