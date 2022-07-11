Промоутер Бивола назвал Россию идеальным местом для следующего боя

Герман Титов, генеральный директор RCC Boxing Promotions и со-промоутер российского боксера Дмитрия Бивола, заявил «Матч ТВ», что переговоры об организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против россиянина Артура Бетербиева не ведутся, отметив, что в нынешней ситуации проведение данного боя в России нереально.
Бивол — чемпион WBA (Super) в полутяжелом весе, Бетербиев — по версиям WBC, IBF и WBO.
— Относительно следующего боя Бивола ведутся различные переговоры. В том числе рассматривается вариант с Джошуа Буатси. Пока все в переговорах, — сказал Титов «Матч ТВ».
— Насколько реален бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе с Бетербиевым?
— Он точно реален. Но нужно договариваться с телеканалом. Боб Арум (руководитель компании Top Rank, представляющей Бетербиева) говорит, что этот бой может быть только на телеканале ESPN, а ни в коем случае не на DAZN. В команде Бивола никто не против боксировать на ESPN, но пока на этом все стоит. Оптимальным был бы вариант проведения боя в России с трансляцией в США на ESPN, но пока не снимут ограничения — это нереально.
— На каком этапе переговоры? Со стороны кажется, что Top Rank и Арум нацелены на проведение боя Бетербиева с обязательным претендентом по версии WBO британцем Энтони Ярдом.
— Так оно и есть. Даже в ситуации с телеканалом. Сначала он сказал, что трансляция только на ESPN, на это согласились, но он вообще перестал общаться. В настоящий момент переговоров об этом бое нет.
— Как оцениваете шансы Ярда в поединке с Бетербиевым? Они кажутся минимальными.
— Не знаю, в каком состоянии Ярд. Может, после последней досрочной победы в реванше (над Линдоном Артуром) Ярд на подъеме. Совсем мисматчем встречу Ярда и Бетербиева я бы не назвал. На мой взгляд, Ярд сильнее Джо Смита.
— Кого хотели бы увидеть следующим соперником Бивола?
— И в плане спортивной составляющей, и в плане финансов, и в плане того, чтобы закрыть тему с обязательным претендентом по версии WBA — это встреча с Хильберто Рамиресом. Но пока WBA не назначила этот бой, поэтому нет смысла вести переговоры. Пока рассматривается кандидатура Джошуа Буатси.
В активе Бивола 20 побед (11 — нокаутом), Бетербиева — 18.