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1 час назад

Джейк Пол оценил, с кем будет сложнее на боксёрском ринге — с Макгрегором или Диазом

Чемпионат.comиещё 1

Популярный видеоблогер Джейк Пол оценил, с кем будет сложнее на боксёрском ринге – с Конором Макгрегором или Нейтом Диазом.

Популярный видеоблогер оценил, кто круче в боксе: Конор Макгрегор или Нейт Диаз
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я думаю, что с Конором будет сложнее, просто из-за его опыта на ринге с Флойдом. Он определённо лучший нападающий, и Нейт получит гораздо больше ударов», – приводит слова Пола Morning Kombat.

В 2020 году Джейк начал проводить бои по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке с блогером Али Эсоном Гибом Джейк смог победить оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень соперников. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. После этого Пол дважды победил Тайрона Вудли. Сейчас на его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.

Бокс,Бен Аскрен,Конор Макгрегор,
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