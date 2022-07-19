Тайсон Фьюри хочет, чтобы его умоляли

«Когда Усик снова побьёт Джошуа, они попросят меня вернуться. И я скажу: «Да пошли вы, я на пенсии, я не хочу драться». А потом, когда они будут умолять меня возобновить карьеру, я вернусь — но это будет очень дорого, как я уже сказал. Я покажу, как нужно действовать против Усика», — приводит слова Фьюри talkSPORT.