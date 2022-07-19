Промоутер Бивола озвучил сроки его следующего боя

«Да, Хильберто Рамирес назначен обязательным претендентом, но мы уже заявили о желании свести Бивола с Джошуа Буатси. Решение останется за WBA. Бивол подерётся с одним из этих парней, прежде чем встретиться с Канело Альваресом. И это крайне опасные соперники. Буатси – настоящий талант. Как, впрочем, и Рамирес.