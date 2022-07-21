Тайсон Фьюри выйдет на ринг с Джошуа при одном условии

«Когда этот малыш-средневес Усик снова побьет бодибилдера Джошуа, они призовут меня вернуться. Когда они будут умолять меня, я вернусь. Но это будет стоить очень дорого. Я покажу им, как бить средневеса», — сказал Фьюри.