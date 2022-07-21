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1 час назад

Боксер Фьюри выйдет на ринг с Джошуа, если трансляция на ТВ и билеты будут бесплатными

Газета.Ruиещё 5

Британский боксер Тайсон Фьюри готов выйти на ринг против Энтонии Джошуа, если бой бесплатно покажут по ТВ.

Тайсон Фьюри выйдет на ринг с Джошуа при одном условии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Бой должен быть бесплатным. Бесплатно транслироваться по телевидению, и все билеты должны раздаваться бесплатно. На этом историческом британском бое нельзя никому позволить заработать», — написал Фьюри в соцсетях.

Напомним, 24 апреля чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил соотечественника Диллиана Уайта в главном бою вечера бокса в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что он готов вернуться на ринг ради боя с украинцем Александром Усиком.

«Когда этот малыш-средневес Усик снова побьет бодибилдера Джошуа, они призовут меня вернуться. Когда они будут умолять меня, я вернусь. Но это будет стоить очень дорого. Я покажу им, как бить средневеса», — сказал Фьюри.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Бокс,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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