Тайсон Фьюри выйдет на ринг с Джошуа при одном условии

Британский боксер Тайсон Фьюри готов выйти на ринг против Энтонии Джошуа, если бой бесплатно покажут по ТВ.
«Бой должен быть бесплатным. Бесплатно транслироваться по телевидению, и все билеты должны раздаваться бесплатно. На этом историческом британском бое нельзя никому позволить заработать», — написал Фьюри в соцсетях.
Напомним, 24 апреля чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил соотечественника Диллиана Уайта в главном бою вечера бокса в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Ранее британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что он готов вернуться на ринг ради боя с украинцем Александром Усиком.
«Когда этот малыш-средневес Усик снова побьет бодибилдера Джошуа, они призовут меня вернуться. Когда они будут умолять меня, я вернусь. Но это будет стоить очень дорого. Я покажу им, как бить средневеса», — сказал Фьюри.
Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.