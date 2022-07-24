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23 минуты назад

Майк Тайсон рассказал, что думает о скорой смерти

Газета.Ru

Экс-боксер Майк Тайсон сообщил в подкасте психотерапевту Шона Макфарланда о том, что чувствует, что скоро умрет. Об этом сообщает Daily Mail.

Майк Тайсон почувствовал скорую смерть
Фото: PPE/Global Look PressPPE/Global Look Press

В интервью он сказал, что деньги, на его взгляд, не могут принести ни счастье, ни здоровье. Он добавил, что тот факт, что даже если доход будет увеличиваться постоянно, это не спасет человека от того, что его не собьет машина, или он не заболеет неизлечимым заболеванием.

Майк Тайсон назвал три года в тюрьме лучшим периодом в своей жизни

Он рассказал также, что и сам чувствует приближение смерти.

«Когда я смотрю в зеркало, я вижу эти маленькие пятна на моем лице, я говорю: «Вау! Это означает, что мой срок годности подходит к концу, это произойдет очень скоро», — сообщил спортсмен.

Ранее Тайсон назвал годы, проведенные в тюрьме, лучшими в своей жизни.

Бокс,Майк Тайсон,
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