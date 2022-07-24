Майк Тайсон почувствовал скорую смерть

В интервью он сказал, что деньги, на его взгляд, не могут принести ни счастье, ни здоровье. Он добавил, что тот факт, что даже если доход будет увеличиваться постоянно, это не спасет человека от того, что его не собьет машина, или он не заболеет неизлечимым заболеванием.