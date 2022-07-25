Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе за $6,18 млн

Американский бизнесмен и владелец команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Индианаполис Колтс" Джим Ирсэй купил на аукционе чемпионский пояс Мохаммеда Али по версии Всемирного боксерского совета (WBC) за $6,18 млн. Об этом в понедельник сообщает агентство AFP.

Али завоевал пояс в поединке с американцем Джорджем Форманом в 1974 году, победив соперника нокаутом в восьмом раунде.

Для Ирсэя это не первая дорогостоящая покупка на аукционах. Бизнесмен владеет несколькими гитарами, которые принадлежали Элвису Пресли и Джону Леннону.