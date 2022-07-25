Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе за $6,18 млн

ТАССиещё 1

Американский бизнесмен и владелец команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Индианаполис Колтс" Джим Ирсэй купил на аукционе чемпионский пояс Мохаммеда Али по версии Всемирного боксерского совета (WBC) за $6,18 млн. Об этом в понедельник сообщает агентство AFP.

Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе за $6,18 млн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Али завоевал пояс в поединке с американцем Джорджем Форманом в 1974 году, победив соперника нокаутом в восьмом раунде.

Для Ирсэя это не первая дорогостоящая покупка на аукционах. Бизнесмен владеет несколькими гитарами, которые принадлежали Элвису Пресли и Джону Леннону.

Мохаммед Али родился в 1942 году, при рождении он получил имя Кассиус Клей - младший, которое изменил после принятия ислама в 1964 году. Али - олимпийский чемпион 1960 года в полутяжелом весе, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978). Боксер провел 61 поединок, в 56 из которых одержал победу (37 нокаутом). Али скончался в 2016 году.

Бокс,Джордж Форман,Мохаммед Али,Элвис Пресли,Джон Леннон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители