18-летний нигерийский боксер Амаез скончался после спарринга

"С огромной болью сообщаем о смерти нигерийского боксера полутяжелого веса Амаеза. Он скончался 23 июля 2022 года. Миракль потерял сознание после двух нокдаунов во время спарринга. Амаезу оказали первую помощь, прежде чем он был доставлен в больницу для полного лечения. К сожалению, он умер в больнице", - заявили репортеры.