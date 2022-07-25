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59 минут назад

18-летний нигерийский боксер Амаез скончался после спарринга

Газета.Ruиещё 1

18-летний боксер из Нигерии Миракль Амаезе скончался после проведенного спарринга, в котором его дважды отправили в нокдаун. Об этом сообщает World Boxing News.

18-летний нигерийский боксер Амаез скончался после спарринга
Фото: moniteur.rumoniteur.ru

Источник сообщает, что спортсмен ушел из жизни в больнице города Лагос. На его счету два поединка на профессиональном уровне, в обоих из которых он становился победителем.

"С огромной болью сообщаем о смерти нигерийского боксера полутяжелого веса Амаеза. Он скончался 23 июля 2022 года. Миракль потерял сознание после двух нокдаунов во время спарринга. Амаезу оказали первую помощь, прежде чем он был доставлен в больницу для полного лечения. К сожалению, он умер в больнице", - заявили репортеры.

Ранее владелец клуба НФЛ "Индианаполис Колтс" Джим Ирсей заявил о покупке чемпионского пояса легендарного боксера Мухаммеда Али.

Бокс,Мухаммед Али,
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