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1 час назад

Мейвезер и Конор почти договорились о реванше. На кону будет стоять профессиональный рекорд Флойда

Sports.ru

«Конор согласится на бой только в случае, если Флойд поставит на кон свой профессиональный рекорд. Этот поединок будет не выставочным, а официальным. Он состоится в весе 70,3 кг. Это то, что сейчас известно.

Конор назвал главное условие реванша с Мейвезером
Фото: Sports.ruSports.ru

Флойд в последний раз выйдет в ринг, так что это нельзя пропустить. Сделка близка к завершению. Обе стороны согласовали личные условия. Это будет финальное шоу, и да, – рекорд Флойда будет стоять на кону.

Мейвезер видит в этом завершение своей эры и началом эры Джервонты Дэвиса. Он верит, что это будет крупнейший вечер бокса, который мы когда-либо увидим.

Он сказал, что людям лучше приготовиться к чему-то захватывающему. На данный момент есть споры о количестве раундов – команда Конора хочет 10. Но сделка однозначно близка к завершению», – сообщил источник.

В 2017 году Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

Бокс,
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