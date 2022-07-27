Конор назвал главное условие реванша с Мейвезером

«Конор согласится на бой только в случае, если Флойд поставит на кон свой профессиональный рекорд. Этот поединок будет не выставочным, а официальным. Он состоится в весе 70,3 кг. Это то, что сейчас известно.

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Флойд в последний раз выйдет в ринг, так что это нельзя пропустить. Сделка близка к завершению. Обе стороны согласовали личные условия. Это будет финальное шоу, и да, – рекорд Флойда будет стоять на кону.

Мейвезер видит в этом завершение своей эры и началом эры Джервонты Дэвиса. Он верит, что это будет крупнейший вечер бокса, который мы когда-либо увидим.

Он сказал, что людям лучше приготовиться к чему-то захватывающему. На данный момент есть споры о количестве раундов – команда Конора хочет 10. Но сделка однозначно близка к завершению», – сообщил источник.