Загитовой пообещали устроить бой

Промоутер Владимир Хрюнов заявил о готовности организовать боксерский поединок с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
«Я для Загитовой готов устроить бой, а все девочки, которые хотят выступить в профессиональном боксе, пожалуйста, обращайтесь ко мне, звоните, пишите через соцсети. Это будет очень хороший вечер бокса. Я планирую это сделать в конце года. Пусть обращаются, и мы с ними договоримся, познакомимся», — передает слова Хрюнова «Матч ТВ».
В июне Загитова провела боксерский мастер-класс в рамках Дня Московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы. Партнером фигуристки на мероприятии в «Лужниках» стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.
За несколько недель до мероприятия спортсменка стала тренироваться в ринге и работать над техникой, о чем рассказала в социальных сетях.
Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.