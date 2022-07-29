Загитовой пообещали устроить бой

«Я для Загитовой готов устроить бой, а все девочки, которые хотят выступить в профессиональном боксе, пожалуйста, обращайтесь ко мне, звоните, пишите через соцсети. Это будет очень хороший вечер бокса. Я планирую это сделать в конце года. Пусть обращаются, и мы с ними договоримся, познакомимся», — передает слова Хрюнова «Матч ТВ».