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3 часа назад

Украинский боксер назвал россиян братским народом

Lenta.ruиещё 2

Украинский боксер, мастер спорта международного класса Виталий Невеселый в эфире телеканала «Матч ТВ» назвал россиян братским народом.

Украинский боксер назвал россиян братским народом
Фото: соцсетисоцсети

«Мы братские народы, у меня очень много друзей среди спортсменов в России, и мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу», — сказал боксер, комментируя высказывания украинских спортсменов, «которые называют всех россиян орками».

Невеселый, которого разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ) и которого могут лишить в стране спортивных званий, рассказал, что чудом выбрался из Киева в конце февраля. Ему удалось выехать на эвакуационном поезде, где не требовалось показывать паспорт. По его словам, ему угрожает опасность, поскольку СБУ известно, что он находится в Северодонецке, а в социальных сетях предлагают его поймать и вывезти на Украину.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объявил, что местные спортсмены будут бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов. Решение было озвучено на совещании со всеукраинскими федерациями олимпийских и неолимпийских видов спорта.

«Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами», — заявил Гутцайт.

Бокс,СБУ,
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