Украинский боксер рассказал, что чудом выбрался из Киева в конце февраля

«Меня хотели не только лишить титулов и званий, но в первую очередь — жизни. Так что лишение званий — это мелочи. Я чудом выбралcя из Киева в конце февраля. Мне помогло то, что были эвакуационные поезда, где не нужно было показывать паcпорт. Меня уже иcкала CБУ, но на тот момент им было немного не до меня.



Конечно, моей жизни угрожает опасность. Они уже знают, что я нахожусь в Северодонецке, в соцсетях предлагают меня выхватить и вывезти на Украину. Поэтому есть прямая угроза жизни», — приводит слова боксера «Матч ТВ».