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1 час назад

Украинский боксер рассказал, что чудом выбрался из Киева в конце февраля

Газета.Ru

Украинский боксер Виталий Невеселый, которого разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ) и которого могут лишить в стране спортивных званий, рассказал, что чудом выбрался из Киева в конце февраля.

Украинский боксер рассказал, что чудом выбрался из Киева в конце февраля
Фото: Газета.руГазета.ру

«Меня хотели не только лишить титулов и званий, но в первую очередь — жизни. Так что лишение званий — это мелочи. Я чудом выбралcя из Киева в конце февраля. Мне помогло то, что были эвакуационные поезда, где не нужно было показывать паcпорт. Меня уже иcкала CБУ, но на тот момент им было немного не до меня.

Конечно, моей жизни угрожает опасность. Они уже знают, что я нахожусь в Северодонецке, в соцсетях предлагают меня выхватить и вывезти на Украину. Поэтому есть прямая угроза жизни», — приводит слова боксера «Матч ТВ».

Невеселый — мастер спорта международного класса. На его счету 13 побед, семь из которых нокаутом, и пять поражений.

Ранее украинец Невеселый отреагировал на слова соотечественников о россиянах словами «мы братские народы».

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийcкий комитет (МОК) выcтупил c обращением в адреc международных cпортивных федераций и рекомендовал им не пуcкать отечеcтвенных и белоруccких атлетов к любым cоревнованиям.

Бокс,СБУ,
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