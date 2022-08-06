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1 час назад

Майку Тайсону предложили бой на голых кулаках со звездой WWE

Lenta.ru

Американский профессиональный рестлер Бобби Лэшли подтвердил, что ему предложили провести поединок на голых кулаках с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Об этом сообщает The Sun.

Майку Тайсону предложили бой на голых кулаках со звездой WWE
Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / ReutersJoe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

46-летний звезда WWE отметил, что к нему обращался представитель промоушена Bare Knuckle FC. Аналогичное предложение поступало и 56-летнему экс-чемпиону мира по боксу. Как отметил Лэшли, организация нацелена на проведение поединка и прорабатывает данный вариант.

Лэшли имеет опыт выступлений в смешанных единоборствах. На счету рестлера 15 побед при двух поражениях. Он дрался под эгидой ведущих организаций — Bellator и Strikeforce.

В ноябре 2020-го Тайсон вернулся на ринг после 15-летней паузы. Американец провел выставочный поединок против другого экс-чемпиона мира Роя Джонса-младшего.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987-го по 1990 год. У 55-летнего экс-спортсмена в активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Бокс,Майк Тайсон,
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