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1 час назад

Хилл нокаутировал Сантоса в главном событии UFC Vegas 59

Чемпионат.comиещё 5

В Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой вечера в рамках турнира UFC Vegas 59 по смешанным единоборствам, в котором сошлись представители полутяжёлой весовой категории – 38-летний бразилец Тьяго Сантос и 31-летний американец Джамахал Хилл.

Хилл нокаутировал Сантоса в главном событии UFC Vegas 59
Фото: UFCUFC

Победу в поединке одержал Хилл, нокаутировав Тьяго Сантоса в четвёртом раунде. Для американца эта победа стала третьей подряд. Сантос потерпел пятое поражение в последних шести боях.

Для бразильского бойца этот поединок стал 33-м в ММА. На его счету теперь 22 победы и 11 поражений. Сантос занимает шестое место рейтинга своей весовой категории.

Хилл, в свою очередь, провёл 12-й бой в ММА. На его счету 11 побед и одно поражение. Американец находится на 10-м месте рейтинга полутяжёлой весовой категории.

Напомним, действующим чемпионом полутяжёлой весовой категории является чех Иржи Прохазка, который победил бразильца Гловера Тейшейру в главном событии UFC 275.

Бокс,
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