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1 час назад

Названо условие возвращения Тайсона Фьюри на ринг

Lenta.ru

Британский промоутер Эдди Хирн назвал условие возвращения к выступлениям тяжеловеса Тайсона Фьюри. Его слова приводит Boxing Scene.

Названо условие возвращения Тайсона Фьюри на ринг
Фото: ReutersReuters

Промоутер убежден, что 33-летний боксер вернется на ринг. По мнению Хирна, для этого Фьюри нужно предложить огромную кучу денег. Он отметил, что наиболее перспективным с этой точки зрения может стать противостояние британца с соотечественником Энтони Джошуа.

2 августа The Sun сообщил, что Фьюри решил возобновить карьеру и уже начал искать соперника. Ранее сам британец отмечал, что не готов драться даже за 200 миллионов фунтов.

28 апреля Фьюри объявил о завершении карьеры. «Хватит. Я счастлив. Я сохранил здоровье, могу соображать, разговаривать. У меня красивая жена, шестеро детей. У меня полно титулов и куча денег. Успех, слава, наследие. Зачем мне продолжать драться, ради чего?» — объяснил свое решение чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Один поединок с его участием завершился вничью.

Бокс,Эдди Хирн,Энтони Джошуа,
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