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55 минут назад

Тайсон Фьюри заявил о продолжении карьеры, а также сообщил о смене тренера

Чемпионат.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) заявил о продолжении карьеры, а также сообщил о смене тренера.

Тайсон Фьюри заявил о продолжении карьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я решил вернуться в бокс, потому что хочу стать первым чемпионом в супертяжёлом весе, который проведёт две трилогии, первую – с Деонтеем Уайлдером, вторую – с Дереком Чисорой. Я всегда говорил, что подерусь с Дереком Чисорой в конце карьеры, и вот мы здесь – бьём рекорды и создаём прецеденты.

Почему я выбрал Айзека Лоу (британский профессиональный боксёр – Прим. «Чемпионата») в качестве тренера? Когда я работал с Питером [Фьюри], Айзек был рядом. Когда я работал с Беном [Дэвисоном], Айзек был рядом. Как и когда я сотрудничал с ШугарХиллом. Он всегда чему-то учит меня, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой на планете. Мы отличная команда и вместе закончим», – сказал Фьюри в социальных сетях.

Бокс,Дерек Чисора,Тайсон Фьюри,
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