Тайсон Фьюри заявил о продолжении карьеры

Почему я выбрал Айзека Лоу (британский профессиональный боксёр – Прим. «Чемпионата») в качестве тренера? Когда я работал с Питером [Фьюри], Айзек был рядом. Когда я работал с Беном [Дэвисоном], Айзек был рядом. Как и когда я сотрудничал с ШугарХиллом. Он всегда чему-то учит меня, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой на планете. Мы отличная команда и вместе закончим», – сказал Фьюри в социальных сетях.