Дацик проиграл нокаутом в поединке по правилам бокса

Стал известен результат поединка с участием известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и Ислама Каримова. Противостояние проходило в Москве в рамках вечера бокса, организованного промоушеном Hardcore FC. Бой Дацика и Каримова был главном событием спортивного мероприятия. Победу техническим нокаутом, добытую во втором раунде, праздновал Ислам.
Напомним, в ночь с 5 на 6 августа мск Дацик встречался с ветераном ММА уроженцем США Джеффом Монсоном. Поединок состоялся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. В сентябре Вячеслав должен сразиться с Александром Емельяненко.