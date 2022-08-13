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48 минут назад

Вячеслав Дацик проиграл Исламу Каримову техническим нокаутом

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Стал известен результат поединка с участием известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и Ислама Каримова. Противостояние проходило в Москве в рамках вечера бокса, организованного промоушеном Hardcore FC. Бой Дацика и Каримова был главном событием спортивного мероприятия. Победу техническим нокаутом, добытую во втором раунде, праздновал Ислам.

Дацик проиграл нокаутом в поединке по правилам бокса
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА ДАЦИКАИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА ДАЦИКА

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа мск Дацик встречался с ветераном ММА уроженцем США Джеффом Монсоном. Поединок состоялся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. В сентябре Вячеслав должен сразиться с Александром Емельяненко.

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