Дацик проиграл нокаутом в поединке по правилам бокса

Стал известен результат поединка с участием известного российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и Ислама Каримова. Противостояние проходило в Москве в рамках вечера бокса, организованного промоушеном Hardcore FC. Бой Дацика и Каримова был главном событием спортивного мероприятия. Победу техническим нокаутом, добытую во втором раунде, праздновал Ислам.