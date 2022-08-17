Боксеры Усик и Джошуа заработают за матч-реванш миллионы долларов

Боксеры Александр Усик и Энтони Джошуа заработают за матч-реванш по $40 млн, передает Daily Star. Эта сумма является гарантированной.
Также спортсмены получат процент от продаж платных трансляций. Матч-реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Джидде в Саудовской Аравии. Их первый бой состоялся в столице Великобритании, Лондоне. Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне.
Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Ранее промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк оценил возможность работы украинского судьи на реванше между Усиком и британцем Энтони Джошуа.