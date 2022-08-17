Боксеры Усик и Джошуа заработают за матч-реванш миллионы долларов

Также спортсмены получат процент от продаж платных трансляций. Матч-реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Джидде в Саудовской Аравии. Их первый бой состоялся в столице Великобритании, Лондоне. Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне.