Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
7 часов назад

«Левши для меня — кошмар». Джошуа рассказал о тактике на повторный бой с Усиком

Матч ТВ

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что намерен изменить тактику к повторному поединку против украинца Александра Усика, отметив, что испытывает затруднения в противостоянии с левшами.

«Левши для меня — кошмар» - Джошуа
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Мне нужны коррективы, чтобы справиться с левшой, потому что для меня эти левши — кошмар. Звучит безумно, но я не буду врать. Моя цель (в первом бою) не состояла в том, чтобы нанести ему сокрушительные удары. Я стремился провести на ринге все 12 раундов и доказать, что я могу боксировать так же хорошо, как он. Наносить результативные удары. Но я недостаточно усердно работал, чтобы подготовиться к 12 раундовому бою в таком темпе. У меня не было правильного настроя — желания разгромить его.

Использование моих физических данных и силы на этот раз очевидно, не так ли? Но работать над этим — легче сказать, чем сделать. На этот раз я действительно хочу нанести ему ущерб. Я знаю, что если буду использовать свою силу и рост, у меня будет больше шансов на победу, — приводит слова Джошуа Talksport.

Усик в сентябре 2021 года победил Джошуа и отобрал у него пояса WBA (Super), WBO и IBF в тяжелом весе. Бой реванш должен пройти 20 августа в Саудовской Аравии.

На профессиональном ринге 35 летний Усик одержал 19 побед, на счету 32 летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители