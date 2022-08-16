«Левши для меня — кошмар» - Джошуа

— Мне нужны коррективы, чтобы справиться с левшой, потому что для меня эти левши — кошмар. Звучит безумно, но я не буду врать. Моя цель (в первом бою) не состояла в том, чтобы нанести ему сокрушительные удары. Я стремился провести на ринге все 12 раундов и доказать, что я могу боксировать так же хорошо, как он. Наносить результативные удары. Но я недостаточно усердно работал, чтобы подготовиться к 12 раундовому бою в таком темпе. У меня не было правильного настроя — желания разгромить его.