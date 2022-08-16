«Левши для меня — кошмар» - Джошуа

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что намерен изменить тактику к повторному поединку против украинца Александра Усика, отметив, что испытывает затруднения в противостоянии с левшами.
— Мне нужны коррективы, чтобы справиться с левшой, потому что для меня эти левши — кошмар. Звучит безумно, но я не буду врать. Моя цель (в первом бою) не состояла в том, чтобы нанести ему сокрушительные удары. Я стремился провести на ринге все 12 раундов и доказать, что я могу боксировать так же хорошо, как он. Наносить результативные удары. Но я недостаточно усердно работал, чтобы подготовиться к 12 раундовому бою в таком темпе. У меня не было правильного настроя — желания разгромить его.
Использование моих физических данных и силы на этот раз очевидно, не так ли? Но работать над этим — легче сказать, чем сделать. На этот раз я действительно хочу нанести ему ущерб. Я знаю, что если буду использовать свою силу и рост, у меня будет больше шансов на победу, — приводит слова Джошуа Talksport.
Усик в сентябре 2021 года победил Джошуа и отобрал у него пояса WBA (Super), WBO и IBF в тяжелом весе. Бой реванш должен пройти 20 августа в Саудовской Аравии.
На профессиональном ринге 35 летний Усик одержал 19 побед, на счету 32 летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.