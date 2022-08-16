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1 час назад

В ДНР погибла волонтер и российский журналист Земфира Сулейманова

ТАСС

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Российский журналист погибла под Донецком, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В ДНР погибла волонтер и российский журналист Земфира Сулейманова
Фото: ТАССТАСС

"По сообщению СЦКК ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранена девушка 1997 года рождения - репортер российского телеканала. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице", - написал Кулемзин во вторник в своем Telegram-канале.

Речь идет о волонтере и журналисте Земфире Сулеймановой, уточнил ТАСС координатор незарегистрированной партии Другая Россия имени Э. В. Лимонова Михаил Аксель. По словам Акселя, Сулейманова была членом партии. "Она занималась гуманитарной помощью на Донбассе, в частности развозила продуктовые наборы, лекарства", - добавил он. По словам Акселя, Сулейманова ехала в машине, под Донецком автомобиль наскочил на мину, водитель выжил. Помимо гуманитарной деятельности она была начинающим журналистом и снимала материалы для партийных соцсетей.

Аксель уточнил, что врачи весь вечер пытались спасти жизнь девушки, но травмы оказались несовместимы с жизнью. 11 августа Сулейманова написала в своем Telegram-канале, что у нее первый выезд. Девушку похоронят в Нижнем Новгороде.

Бокс,Алексей Кулемзин,
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