В ДНР погибла волонтер и российский журналист Земфира Сулейманова

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Российский журналист погибла под Донецком, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"По сообщению СЦКК ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранена девушка 1997 года рождения - репортер российского телеканала. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице", - написал Кулемзин во вторник в своем Telegram-канале.

Речь идет о волонтере и журналисте Земфире Сулеймановой, уточнил ТАСС координатор незарегистрированной партии Другая Россия имени Э. В. Лимонова Михаил Аксель. По словам Акселя, Сулейманова была членом партии. "Она занималась гуманитарной помощью на Донбассе, в частности развозила продуктовые наборы, лекарства", - добавил он. По словам Акселя, Сулейманова ехала в машине, под Донецком автомобиль наскочил на мину, водитель выжил. Помимо гуманитарной деятельности она была начинающим журналистом и снимала материалы для партийных соцсетей.