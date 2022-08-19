Легендарный боксер Тайсон был замечен в инвалидном кресле

Бывший боксер Майк Тайсон был замечен в инвалидном кресле. Об этом информаирует Low Kick MMA.
Сообщается, что легендарного бойца увидели в инвалидном кресле в аэропорту Майами (США).
В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) и потерпеть два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году. Тайсон является абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпионом мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990).
Ранее Майк Тайсон заявил, что стриминговый сервис Hulu украл историю его жизни для биографического сериала «Майк».