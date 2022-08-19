Легендарный боксер Тайсон был замечен в инвалидном кресле

В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) и потерпеть два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году. Тайсон является абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпионом мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990).