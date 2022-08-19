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2 часа назад

Александр Усик — Энтони Джошуа, где смотреть, трансляция, прямой эфир, дата и время, 20 августа 2022

Чемпионат.com

Всё, что нужно знать перед главным боксёрским поединком года.

Усик — Энтони: где и когда смотреть титульный бой в тяжёлом весе
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Дата и время боя

Видео дня

Боксёрский турнир с главным боем Александр УсикЭнтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Также в основном карде запланированы следующие бои: Каллум Смит — Матьё Бодерлик, Филип Хргович — Чжан Чжилэй и Баду Джек — Ричард Ривера. Усик и Джошуа оспорят чемпионские пояса в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Сейчас данные титулы удерживает Усик, победивший Джошуа в первом бою единогласным решением судей.

Начало боксёрского вечера — в 18:00 мск, Усик и Джошуа выйдут в ринг примерно в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию всего турнира.

Прямая трансляция

Трансляцию боксёрского турнира с главным боем Александр УсикЭнтони Джошуа проведёт официальный YouTube-канал украинского боксёра — Usyk17. Также бой покажут стриминговые платформы DAZN и Sky Sports. Однако российским пользователям они могут оказаться недоступны.

Основной кард турнира с главным боем Усик — Джошуа

Александр Усик (19-0-0) — Энтони Джошуа (24-2-0), титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе;

Каллум Смит (28-1-0) — Матьё Бодерлик (21-0-0);

Филип Хргович (14-0-0) — Чжан Чжилэй (24-0-1);

Баду Джек (26-3-3) — Ричард Ривера (21-0-0).

Материалы о бое

Мнения экспертов

«Я предполагаю, что Усик победит решением судей, как и в первом бою. Джошуа попытается что-то поменять: агрессивнее работать и полагаться на свою ударную мощь. Но я надеюсь, что Александр справится с его натиском и физическими данными и сможет сдержать напор благодаря чувству дистанции, технике и подвижности», — рассказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисо

«Очевидно, в первом бою Джошуа воспользовался неправильной тактикой, попытавшись перебоксировать Усика, тогда как он должен был забить его. Такой тренер, как Роберт Гарсия, должен подтолкнуть Джошуа в правильном направлении, однако и у тренера есть предел. Не думаю, что в характере Джошуа дать Усику такой бой, чтобы победить его. Даже если я и увижу более жёсткий бой, я всё равно верю, что Усик победит единогласным решением», – заявил Марк Рэмси, тренер Артура Бетербиева.

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