Украинский боксер Усик победил британца Джошуа взглядом

Боксер-тяжеловес с Украины Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в дуэли взглядов. Она состоялась в преддверии их поединка в Саудовской Аравии, передает «Чемпионат».

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После взвешивания боксеры, не моргая, смотрели в глаза 1 минуту 46 секунд. Джошуа отвел взгляд первым.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик будет защищать свой титул в поединке против британского боксера Энтони Джошуа. Бой пройдет в эти выходные в Саудовской Аравии.