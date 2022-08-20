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55 минут назад

Украинский боксер Усик победил британца Джошуа взглядом

Майк Габриелян

Боксер-тяжеловес с Украины Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в дуэли взглядов. Она состоялась в преддверии их поединка в Саудовской Аравии, передает «Чемпионат».

Украинский боксер Усик победил британца Джошуа взглядом
Фото: ReutersReuters

После взвешивания боксеры, не моргая, смотрели в глаза 1 минуту 46 секунд. Джошуа отвел взгляд первым.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик будет защищать свой титул в поединке против британского боксера Энтони Джошуа. Бой пройдет в эти выходные в Саудовской Аравии.

В прошлом году Усик победил Джошуа и завоевал титул чемпиона мира единогласным решением судей.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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