Костя Цзю сделал прогноз на бой Усика с Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю сделал прогноз на бой украинского тяжеловеса Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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По его мнению, представитель Великобритании устанет, а украинец победит на выносливости. «Усику надо действовать на опережении, никакого обмена ударами, занять середину ринга, дать промахнуться, постоянно держать Джошуа в напряжении», — посоветовал Цзю. Он добавил, что будет болеть за украинца.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в ночь на 21 августа. Встреча пройдет в Саудовской Аравии.