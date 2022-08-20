Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Костя Цзю сделал прогноз на бой Усика с Джошуа

Lenta.ruиещё 1

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю сделал прогноз на бой украинского тяжеловеса Александра Усика с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Костя Цзю сделал прогноз на бой Усика с Джошуа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, представитель Великобритании устанет, а украинец победит на выносливости. «Усику надо действовать на опережении, никакого обмена ударами, занять середину ринга, дать промахнуться, постоянно держать Джошуа в напряжении», — посоветовал Цзю. Он добавил, что будет болеть за украинца.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в ночь на 21 августа. Встреча пройдет в Саудовской Аравии.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации, Международной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации. Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Бокс,Костя Цзю,Энтони Джошуа,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители