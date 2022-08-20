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1 час назад

Тайсону Фьюри дали последний шанс вернуться на ринг

Inc-News

После нескольких анонсов о возобновлении карьеры чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил, что все-таки окончательно уходит.

Тайсону Фьюри дали последний шанс вернуться на ринг
Фото: allboxingallboxing

WBC дала британцу срок до 26 августа, чтобы он подтвердил свое окончательное расставание с боксом, после чего его раскоронуют, и чемпиона получит приставку «экс». Если останется, его обяжут провести защиту.

Между тем, ходят слухи, что титул Фьюри могут отдать победителю боя Александр УсикЭнтони Джошуа, который состоится в ночь с 20 на 21 августа.

При этом, как пояснил промоутер спортсмена Боб Арум, если Фьюри решит вернуться, Усик или Джошуа как раз и могут стать его потенциальными противниками при защите титула.

По словам специалиста, фактически британскому боксеру дали несколько дней на принятие решения. При этом Арум уже подтвердил, что имел беседу на этот счет с сопромоутером Фьюри Фрэнком Уорреном.

«Как только этот поединок закончится, мы собираемся организовать объединительный бой между победителем и Тайсоном Фьюри. Я думаю, мы легко найдем общий язык и с представителями Усика, и с менеджерами Джошуа», - пояснил Арум.

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