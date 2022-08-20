Тайсону Фьюри дали последний шанс вернуться на ринг

После нескольких анонсов о возобновлении карьеры чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил, что все-таки окончательно уходит.

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WBC дала британцу срок до 26 августа, чтобы он подтвердил свое окончательное расставание с боксом, после чего его раскоронуют, и чемпиона получит приставку «экс». Если останется, его обяжут провести защиту.

Между тем, ходят слухи, что титул Фьюри могут отдать победителю боя Александр Усик – Энтони Джошуа, который состоится в ночь с 20 на 21 августа.

При этом, как пояснил промоутер спортсмена Боб Арум, если Фьюри решит вернуться, Усик или Джошуа как раз и могут стать его потенциальными противниками при защите титула.

По словам специалиста, фактически британскому боксеру дали несколько дней на принятие решения. При этом Арум уже подтвердил, что имел беседу на этот счет с сопромоутером Фьюри Фрэнком Уорреном.