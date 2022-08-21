Джошуа объяснил скандальное поведение после боя с Усиком

«Я был зол на себя. Как и все, когда ты злишься, ты делаешь безумные вещи, поэтому, когда я вернулся, просто говорил от всего сердца. Сегодня вечером в моих доспехах появилась небольшая трещина, и вы только что видели, как я расстроился», — сказал Джошуа на пресс-конференции.