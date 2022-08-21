Джошуа объяснил скандальное поведение после боя с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа объяснил свое скандальное поведение после поражения в бою с украинцем Александром Усиком.
Поединок продлился 12 раундов. Усик выиграл раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112) и сохранил за собой чемпионские пояса в супертяжелом весе.
Напомним, после оглашения счета Джошуа поднял над головой два чемпионских пояса, а затем выбросил с ринга. После этого он пытается уйти в подтрибунное помещение, немного спустя британец вернулся на ринг, чтобы поговорить с Усиком.
«Я был зол на себя. Как и все, когда ты злишься, ты делаешь безумные вещи, поэтому, когда я вернулся, просто говорил от всего сердца. Сегодня вечером в моих доспехах появилась небольшая трещина, и вы только что видели, как я расстроился», — сказал Джошуа на пресс-конференции.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Напомним, ранее Усик одержал первую победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.
Ранее Александр Усик рассказал о ходе боя с британцем Энтони Джошуа, в котором он одержал победу и сохранил за собой чемпионские пояса.