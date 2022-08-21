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47 минут назад

Фьюри отказался уходить из бокса после боя Джошуа-Усик

Елена Прошина

Действующий чемпион WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри заявил, что хочет выйти на ринг против боксера с Украины Александра Усика. Об этом сообщает CBS Sports.

Фьюри заявил, что он передумал уходить из большого спорта, увидев бой Джошуа-Усик. Он вызвал Усика на объединительный бой в супертяжелом весе и раскритиковал обоих вчерашних соперников.

«Посмотрел я на это, оба были полным дерьмом. Это был один из худших титульных боев, которые я когда-либо видел. Я уничтожу их обоих в одну ночь. Вынимайте свою чековую книжку, потому что «Цыганский король» здесь, чтобы остаться навсегда», — сказал Фьюри.

Джошуа объяснил скандальное поведение после боя с Усиком

При этом он активно использовал нецензурную лексику вроде «f---ing shite».

Фьюри впервые объявил о завершении карьеры в апреле, заявив, что уходит из спорта после победы нокаутом над Диллианом Уайтом.

Фьюри - действующий чемпион WBC в супертяжелом весе.

Накануне Александр Усик победил Энтони Джошуа в субботу и сохранил за собой титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Если бой между Фьюри и Усиком состоится, это будет первый объединительный бой за четыре пояса в истории супертяжелого веса.

Бокс,Видео,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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