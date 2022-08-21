Фьюри отказался уходить из бокса после боя Джошуа-Усик

«Посмотрел я на это, оба были полным дерьмом. Это был один из худших титульных боев, которые я когда-либо видел. Я уничтожу их обоих в одну ночь. Вынимайте свою чековую книжку, потому что «Цыганский король» здесь, чтобы остаться навсегда», — сказал Фьюри.