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2 часа назад

Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес встретятся 5 ноября в Абу-Даби

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) проведёт обязательную защиту против мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO) 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба Всемирной боксёрской ассоциации.

Стали известны дата и место проведения поединка между Биволом и Рамиресом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Промоутеры бойцов, компании Matchroom Boxing и Golden Boy, достигли соглашения незадолго до открытых торгов.

Напомним, в своём последнем бою в мае этого года Бивол одержал крупнейшую победу в карьере, нанеся второе поражение бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound мексиканцу Саулю Альваресу (57-2-2, 39 KO).

Рамирес, бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), в мае нокаутировал в 4-м раунде малоизвестного немца Доминика Бёзеля (32-3, 12 KO).

Бокс,Рамирес Хильберто,Дмитрий Бивол,
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