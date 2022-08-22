Владимир Кличко прокомментировал победу Усика над Джошуа

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).