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15 минут назад

Владимир Кличко прокомментировал победу Усика над Джошуа

Lenta.ru

Бывший украинский боксер Владимир Кличко в Twitter прокомментировал победу соотечественника Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

Владимир Кличко прокомментировал победу Усика над Джошуа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен назвал поединок потрясающим.

«Я очень горжусь обоими бойцами. Усик показал стойкость, сердце и тактическую стратегию настоящего чемпиона!» — заявил он.

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец также победил решением судей, схватка продлилась 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге. 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.

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