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6 часов назад

Хэмилтон поздравил Александра Усика с победой в реванше с Джошуа

Чемпионат.comиещё 3

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях оценил победу украинского боксёра Александра Усика над Энтони Джошуа. В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Победу в поединке раздельным решением судей одержал Усик и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. «Какой отличный бой! Этот парень очень скромен и настоящий чемпион! Мои поздравления», — написал Хэмилтон в одной из социальных сетей. После боя Александр Усик выразил желание провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри. Непобеждённый тяжеловес и чемпион мира по версии WBC принял вызов.

Хэмилтон поздравил Александра Усика с победой в реванше с Джошуа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

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