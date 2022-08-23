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1 час назад

Боксеру Биволу подарили двухкомнатную квартиру в центре Бишкека

Мир24

Российскому боксеру, чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу подарили квартиру в Бишкеке, говорится в сообщении Федерации бокса Кыргызстана.

Боксеру Биволу подарили двухкомнатную квартиру
Фото: Мир24Мир24

Глава одной из строительных компаний республики презентовал спортсмену двухкомнатную элитную квартиру премиум-класса, которая находится в центре кыргызстанской столицы.

Бивол сейчас находится в селе Тамга Иссык-Кульской области. Там он проводит учебно-тренировочные сборы со своей командой, готовясь к защите титула.

Напомним, Бивол родился в городе Токмок (Чуйская область, Кыргызская Республика). Увлекся боксом с детства, выигрывал первенство Кыргызстана среди юношей, входил в состав юношеской сборной страны. Когда Биволу было 15 лет, его семья переехала в Россию.

В мае российский боксер выиграл бой у мексиканца Сауля Альвареса и защитил титул WBA в полутяжелом весе. По итогам состоявшегося в Лас-Вегасе 12-раундового поединка судьи единогласно отдали победу россиянину – 115:113 по всем запискам.

Бокс,Дмитрий Бивол,
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