«Просто позор»: судью призвали выгнать из бокса после боя с Усиком

«Арбитра, который дал Джошуа пять очков в седьмом раунде, никогда больше нельзя допускать к судейству боев, — заявил Уоррен в интервью iFL TV. — Это просто позор, и я не понимаю, почему некоторые СМИ написали, что Джошуа должен был победить. Я не знаю, на какой планете они находятся.