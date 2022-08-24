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1 час назад

«Просто позор»: в Англии призвали выгнать из бокса судью, который дал победу Джошуа в поединке с украинцем Усиком

Газета.Ru

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, который работает с Тайсоном Фьюри, резко высказался о победе Александра Усика над Энтони Джошуа раздельным решением судей.

«Просто позор»: судью призвали выгнать из бокса после боя с Усиком
Фото: Hassan Ammar/APHassan Ammar/AP

По мнению Уоррена, украинский боксер был очевидно сильнее британца и должен был побеждать единогласным решением арбитров. Однако судья Гленн Фельдман не согласился со своими коллегами и насчитал победу Джошуа 115-113 по очкам.

«Арбитра, который дал Джошуа пять очков в седьмом раунде, никогда больше нельзя допускать к судейству боев, — заявил Уоррен в интервью iFL TV. — Это просто позор, и я не понимаю, почему некоторые СМИ написали, что Джошуа должен был победить. Я не знаю, на какой планете они находятся.

Усик вырвал победу у Джошуа

Я был очень разочарован, потому что в боях не должно быть таких спорных решений. Плохо, что для судей нет никаких последствий в случае неправильных решений. Если футбольный арбитр допускает подобные ошибки, то его понижают в должности и опускают на уровень ниже».

Бокс,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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