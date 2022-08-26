Усик возглавил рейтинг ESPN

Действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии The Ring.
В первую десятку списка вошли Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Первый находится на седьмой строчке, а Бетербиев замыкает топ-10.
Топ-10 рейтинга P4P по версии журнала The Ring:
1. Александр Усик (Украина).
2. Наоя Иноуэ (Япония).
3. Теренс Кроуфорд (США).
4. Эррол Спенс (США).
5. Сауль Альварес (Мексика).
6. Василий Ломаченко (Украина).
7. Дмитрий Бивол (Россия).
8. Джош Тэйлор (Великобритания).
9. Джермелл Чарло (США).
10. Артур Бетербиев (Россия).
На прошлой неделе украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в реванше за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.