Усик возглавил рейтинг ESPN

Действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии The Ring.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В первую десятку списка вошли Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Первый находится на седьмой строчке, а Бетербиев замыкает топ-10.

Топ-10 рейтинга P4P по версии журнала The Ring:

1. Александр Усик (Украина).

2. Наоя Иноуэ (Япония).

4. Эррол Спенс (США).

5. Сауль Альварес (Мексика).

7. Дмитрий Бивол (Россия).

8. Джош Тэйлор (Великобритания).

10. Артур Бетербиев (Россия).