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1 час назад

Фьюри пообещал побить Усика

Елена Прошина

Британский чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пообещал побить украинца Александра Усика. Соответствующее заявление он сделал в беседе с радиостанцией Talksport.

Фьюри пообещал побить Усика
Фото: ReutersReuters

По словам Фьюри, чтобы побить Усика ему потребуется лишь неделя тренировок.

«Он средневес. Я легко прибью его», — сказал он.

Фьюри уверен, что нужен «этому идиоту», чтобы засветиться в боксе, ведь до сих пор никому не удавалось победить англичанина.

Напомним, что еще в апреле 2022 года англичанин объявил о своем уходе из бокса после победы над Диллианом Уайтом.

Однако многие выступили за проведение его поединка с Усиком. В результате 24 августа Фьюри поставил ультиматум тем, кто решит организовать этом бой, потребовав до 1 сентября собрать на него 147,6 миллиона долларов.

Фьюри и Усик должны сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря.

Бокс,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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