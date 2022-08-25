Фьюри пообещал побить Усика

Британский чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пообещал побить украинца Александра Усика. Соответствующее заявление он сделал в беседе с радиостанцией Talksport.
По словам Фьюри, чтобы побить Усика ему потребуется лишь неделя тренировок.
«Он средневес. Я легко прибью его», — сказал он.
Фьюри уверен, что нужен «этому идиоту», чтобы засветиться в боксе, ведь до сих пор никому не удавалось победить англичанина.
Напомним, что еще в апреле 2022 года англичанин объявил о своем уходе из бокса после победы над Диллианом Уайтом.
Однако многие выступили за проведение его поединка с Усиком. В результате 24 августа Фьюри поставил ультиматум тем, кто решит организовать этом бой, потребовав до 1 сентября собрать на него 147,6 миллиона долларов.
Фьюри и Усик должны сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря.