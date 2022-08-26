Усика назвали лучшим боксером мира

Украинский боксер Александр Усик стал лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий (P4P) по версии журнала The Ring. Рейтинг опубликован на сайте издания.

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Усик — первый тяжеловес после Майка Тайсона, которому удалось добиться этого. На втором месте в рейтинге расположился японец Наоя Иноуэ, выступающий в легчайшем весе. Третьим стал американец Теренс Кроуфорд из полусредней весовой категории.

22 августа стало известно, что Усик может провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Бой планируют организовать в Саудовской Аравии 17 декабря. Фьюри хочет получить за выход на ринг 125 миллионов фунтов стерлингов (147,6 миллиона долларов).