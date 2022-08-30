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2 часа назад

Альварес высказался о возможном бое с Усиком

Lenta.ruиещё 2

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что готов подраться с украинцем Александром Усиком. Запись его слов доступна на YouTube-канале Fight Hub TV.

Альварес высказался о возможном бое с Усиком
Фото: ReutersReuters

«Это сложно, но мне без разницы. Мне плевать», — высказался о возможном поединке Альварес, добавив, что ему нравится оказываться в непростых ситуациях на ринге.

25 мая сообщалось, что Альварес нацелился на реванш с россиянином Дмитрием Биволом в полутяжелом весе. Мексиканец заявил, что подерется с боксером после поединка против Геннадия Головкина, с которым они должны встретиться 17 сентября. Альварес будет защищать титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Журнал The Ring дважды признавал мексиканца лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий. На счету Альвареса 57 побед (39 нокаутом) и два поражения на профессиональном ринге.

Усик — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. В ночь на 21 августа он защитил эти титулы в поединке с британцем Энтони Джошуа. Всего в профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом из них.

Бокс,Дмитрий Бивол,Геннадий Головкин,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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