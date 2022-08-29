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2 часа назад

Дмитрий Бивол вышел под флагом Кыргызстана, российские боксёры, запрет российской символики

Чемпионат.com

Бивол только после боя с Канело узнал, что выходил в качестве спортсмена из Кыргызстана.

Российским боксерам запретили все — даже выбирают за них флаги
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Откровенная травля российских спортсменов продолжается по всему миру. Одним из немногих «островков», где права наших соотечественников никак не нарушаются, остаётся легендарный промоушен UFC. А вот в боксе ситуация куда плачевнее: даже самые звёздные россияне вынуждены отказываться от флага и гимна своей страны. Более того, иногда нашим боксёрам «меняют национальность» без их ведома. О чём рассказал Дмитрий Бивол, побивший Сауля Альвареса в качестве спортсмена из Кыргызстана.

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«Не хочу никого обидеть, но, если честно, у меня даже мысли не было выходить под флагом Кыргызстана. Я никогда не выходил под ним, когда был профессиональным боксёром. Я выходил под российским флагом, потому что был членом сборной, находился на обеспечении сборной страны. Они кормили меня, возили. Это было само собой разумеющимся, что я выхожу под ф

Бой хотели отменять, потому что такая ситуация. Сказали, что нельзя выходить с флагом, гимном, нельзя использовать музыку Виктора Цоя, под которую я выхожу. Соответственно, организаторы сами решили внести такую лепту. Я после узнал, что сзади был экран. Не знал, только после боя увидел», — сказал Бивол в эфире You-Tube канала KYRGYZSTAN ONLINE.

Понятно, когда Артур Бетербиев получает гражданство Канады, чтобы не терять лучшие годы карьеры. Это осознанное решение чеченского спортсмена, пусть и сделанное под давлением боксёрских боссов. Но вывешивать за спиной Бивола флаг другой страны, даже не ставя того в известность — максимально некрасивый поступок. Конечно, вежливый Дмитрий не стал закатывать скандал, тем более что Кыргызстан для него не чужая страна. Но подобные «организаторские находки» открывают ящик Пандоры.

Можно ли представить, что за спиной условного Энтони Джошуа вывесят флаг Нигерии вместо английского? И представят его как нигерийского спортсмена? Энтони любит свою малую родину, но, кажется, это был бы невероятный скандал. А поступать так с россиянами — в порядке вещей! Что ещё придумают организаторы боксёрских боёв, чтобы создать впечатление, будто наших граждан не существует? На минуточку, Бивол и Бетербиев удерживают вообще все пояса в полутяжёлом весе.

Кстати, песни Виктора Цоя тоже не представляют никакой идеологической опасности. Ладно гимн России, он сейчас много где запрещён, но Виктор Робертович что вам сделал? Кажется, это просто попытка сделать очередную мелочную гадость. Подобными ходами мир бокса сам себе стреляет в ногу. Да, нынешние российские звёзды слишком ценят своё положение, чтобы возмутиться и уйти. А вот новых легенд из России западные боссы могут и не дождаться.

Бокс,Артур Бетербиев,Дмитрий Бивол,Энтони Джошуа,Виктор Цой,
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