Усик высказался о возможном бое с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик высказался о возможном бое с британцем Тайсоном Фьюри. Слова спортсмена доступны на его YouTube-канале.

«Прямо сейчас никакого боя с Фьюри не хочу. Хочу просто насладиться домашними делами: косить траву, сделать свет», — заявил Усик.

Он добавил, что задумывается о завершении карьеры после поединка с британцем.

«Хотелось бы провести бой [в Киеве] на "Олимпийском"», — отметил украинец.

Ранее издание ESPN сообщило, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Ожидается, что бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.