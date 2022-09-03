Фьюри заявил о готовности провести бой против Джошуа

«100 процентов, этот бой должен состояться, и если Джошуа все еще рядом, то он тоже может его получить, не проблема. Им всем может достаться от Цыганского короля, не сомневайтесь», — сказал Фьюри. Он отметил, что это будет возможно после победы над украинцем АлекАлександром Усиком.