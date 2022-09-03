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25 минут назад

Фьюри заявил о готовности провести бой против Джошуа

Lenta.ru

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри заявил о готовности провести поединок против соотечественника Энтони Джошуа. Его слова передает Daily Star.

Фьюри заявил о готовности провести бой против Джошуа
Фото: lenta.rulenta.ru

«100 процентов, этот бой должен состояться, и если Джошуа все еще рядом, то он тоже может его получить, не проблема. Им всем может достаться от Цыганского короля, не сомневайтесь», — сказал Фьюри. Он отметил, что это будет возможно после победы над украинцем АлекАлександром Усиком.

Ранее издание ESPN сообщило, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Ожидается, что бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.

На счету Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них. В активе Джошуа 24 победы и три поражения.

Бокс,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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