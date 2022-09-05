Усик подождёт: у Тайсона Фьюри появился новый соперник

Любитель Сникерсов Энди Руис стал обязательным претендентом на пояс Цыганского короля.

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Ранним утром 5 сентября по московскому времени прошёл боксёрский турнир, который возглавил поединок между двумя тяжеловесами Энди Руисом-младшим и Луисом Ортисом. Оба бойца обладают потрясающей ударной мощью и несгибаемым характером, что объединяет их. У них идентичная статистика: 34-2 у американца мексиканского происхождения и 33-2 у кубинца. Однако Ортис чаще заканчивал свои бои нокаутом — 28 против 22. Итого, на двоих у них 50 нокаутов.

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И Руис, и Ортис являются бойцами второго эшелона. Луис дважды проигрывал экс-чемпиону мира Деонтею Уайлдеру. А Энди уступил Энтони Джошуа в матче-реванше, хотя смог нанести британцу первое поражение в карьере. Но тот проигрыш откатил мексиканца обратно. С тех пор Разрушитель провёл всего лишь один бой против Криса Арреолы, которого одолел с крупным счётом на судейских записках и при этом побывал в нокдауне. А кубинский Кинг-Конг отличился досрочными победами над Чарльзом Мартином и Александром Флоресом.

Тем не менее фаворитом считался Руис, который на 10 кг тяжелее и на 11 лет моложе Ортиса. Экспертов не смушало, что Энди сидит на “сникерсовой” диете. Вместе с тем ударную мощь и технический арсенал кубинца явно недооценивали. На кону стояло звание официального претендента на чемпионский бой по линии WBC. Для кубинца это был последний шанс зацепиться за титульный поединок в свои 43 года.

И в первом раунде сценарий боя стал сразу же понятен. Руис пытался взять своё за счёт ударной мощи, а Ортис — техникой и интеллектом. Если бы кубинец лучше держал удар, то его ставка сыграла бы. Его эффектные смещения в бок и провалы были аннулированы уже во втором раунде. Тогда Энди дважды отправил Кинг-Конга в нокдаун, хотя во втором случае не было чистого попадания.

При этом кубинец временами перехватывал инициативу и прижимал Руиса к канатам, но очевидно опасался снова отхватить. Он, как и прежде, старался взять своё за счёт техники. Первая половина боя была равной по количеству выигранных раундов, но за счёт нокдаунов по очкам впереди был Разрушитель. И в седьмом раунде Ортис снова оказался на канвасе. На этот раз он пропустил правый хук в область затылка.

Даже Деонтей Уайлдер так часто не отправлял кубинца на канвас за два боя, как это удалось Руису. Преимущество в бойцовском арсенале, тактической подготовке и технике было на стороне кубинца. Но какой смысл в этом всём, если ты не держишь удар? Именно это и сыграло ключевую роль. Хотя Руис выруливал не только благодаря ударной мощи, но и скорости донесения ударов. Если Ортис был бы помобильнее, тогда он смог бы претендовать на победу. А так темп боя был невысоким на протяжении всех 12 раундов. За это бойцы получили свою порцию вистов в шестой трёхминутке.

В чемпионских раундах вышли качели с переменным успехом каждого из бойцов. И судьи оказались единодушны в своём решении, отдав победу Разрушителю — 113-112, 114-111, 114-111. То есть, если бы Ортис не улетал бы в нокдауны, тогда он мог рассчитывать на ничью. А так его снова подставила челюсть.