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10 часов назад

Лицо советского бокса: умер Борис Лагутин

Газета.Ru

Борис Лагутин принимал участие в трех Олимпиадах, и на первой из них, в 1960 году, в 22-летнем возрасте выступал в статусе чемпиона СССР. На этих играх он завоевал бронзу, в полуфинале проиграв будущему чемпиону Уилберту Макклюру из США. Однако на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов советский спортсмен не знал себе равных.

1/13 Борис Лагутин во время тренировки, 1964 год
Фото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
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2/13 Боксеры Борис Лагутин (справа) и Юрий Мавряшин (слева) во время поединка, 1965 год
Фото: Дмитрий Донской/РИА «Новости»
3/13 Борис Лагутин, 1963 год
Фото: Валентин Мастюков/ТАСС
4/13 Победитель в турнире боксеров первого среднего веса на XVIII Олимпийских играх Борис Лагутин (2 слева), 1964 год
Фото: РИА «Новости»
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5/13 Боксер Борис Лагутин, хоккеист Вячеслав Старшинов и чемпион мира по шахматам Борис Спасский (слева направо), 1969 год
Фото: Юрий Долягин/РИА «Новости»
6/13 Борис Лагутин, 1963 год
Фото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
7/13 Борис Лагутин во время тренировки, 1964 год
Фото: Сергей Соловьев/РИА «Новости»
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8/13 Борис Лагутин во время перерыва в поединке, 1966 год
Фото: Юрий Долягин/РИА «Новости»
9/13 Борис Лагутин, 1961 год
Фото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
10/13 Президент РФ Борис Ельцин и советник президента Международной конфедерации спортивных организаций, боксер Борис Лагутин, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством», 1998 год
Фото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
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11/13 Двукратные олимпийские чемпионы по боксу Олег Саитов, Борис Лагутин и Алексей Тищенко (слева направо) во время праздничных мероприятий, посвященных Дню российского бокса, на Красной площади, 2017 год
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
12/13 Борис Лагутин и панамский боксер-профессионал Роберто Дуран (справа) на церемонии открытия первого международного боксерского форума в Сочи, 2018 год
Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
13/13 Советский боксер Борис Лагутин во время "Бала олимпийцев России – 2012" в Государственном Кремлевском дворце
Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Кроме того, дважды Лагутин становился чемпионом Европы и четыре раза – победителем первенства СССР. После Олимпиады-1968 он завершил карьеру, однако продолжил работать на спортивном поприще. Так, он являлся ответственным организатором отдела спортивной и оборонно массовой работы в ЦК ВЛКСМ, возглавлял Федерацию бокса СССР, в разные годы занимал ряд иных должностей в спортивных организациях. За время любительской карьеры провел 298 боев, одержав победу в 287 из них.

Бокс,Фото,Борис Лагутин,
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