Борис Лагутин принимал участие в трех Олимпиадах, и на первой из них, в 1960 году, в 22-летнем возрасте выступал в статусе чемпиона СССР. На этих играх он завоевал бронзу, в полуфинале проиграв будущему чемпиону Уилберту Макклюру из США. Однако на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов советский спортсмен не знал себе равных.