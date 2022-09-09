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12 часов назад

Татьяна Кириенко: международное сообщество не допустит исключения бокса из Олимпиады

ТАССиещё 3

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество объединится для того, чтобы бокс не исчез из программы Олимпийских игр. Об этом ТАСС в пятницу заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Татьяна Кириенко: международное сообщество не допустит исключения бокса из Олимпиады
Фото: ТАССТАСС

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили об озабоченности ситуацией в Международной ассоциации бокса (IBA). Также бокс предварительно не включен в программу Олимпийских игр 2028 года.

"На данный момент соревнований по боксу нет в программе Олимпийских игр - 2028 в Лос-Анджелесе, однако это не окончательное решение МОК, - сказала Кириенко. - Уверена, что Международная ассоциация бокса сделает все, чтобы этого не случилось. И также я уверена, что все международное сообщество объединится для того, чтобы наш вид спорта не исчез из программы Олимпийских игр. Бокс - один из самых первых олимпийских видов спорта и развивается он в более чем 200 странах мира, на всех континентах".

"Мировая боксерская семья - сильная и могущественная, дружная и сплоченная. Надо не паниковать, хотя все эти новости очень неприятные и неправильные, а надо четко понимать, что мы - члены Международной ассоциации бокса, где сильное управление и правильная стратегия развития. Совсем скоро, 24-25 сентября, официальные представители национальных федераций бокса со всего мира соберутся на конгресс IBA, и там все вместе обсудят данный вопрос", - добавила Кириенко.

Бокс,
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