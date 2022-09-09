Бокс хотят убрать из ОИ. И снова виновата Россия

Умар Кремлёв погасил все долги, провёл реформы, но не угодил МОК.

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Сегодня утром, 9 сентября, прогремела новость о том, что бокс не будет включён в олимпийскую программу игр 2028 года. Это беспрецедентная новость, учитывая, какую историю содержит в себе этот вид спорта. Его впервые провели в 1904 году в Сент-Луисе. И только один раз его не включали в программу на играх 1912 года в Стокгольме. С тех пор бокс являлся неотъемлемой частью олимпийской повестки. 100 лет спустя на Олимпиаде в Лондоне мы увидели женский бокс.

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И вот через 10 лет международный олимпийский комитет принимает беспрецедентное решение — отменить бокс на своей площадке. Спортивный директор МОК Кит Макдоннелл написал письмо ассоциации любительского бокса на имя Умара Кремлёва.

«Бокс в настоящее время не включён в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реальных преобразований, исполком МОК не в силах отменить это решение и продолжит с серьёзной обеспокоенностью наблюдать за управлением IBA».

Дело в том, что с декабря 2020 года бывший глава федерации бокса России Умар Кремлёв возглавил IBA. МОК не устраивало то, как Кремлёв занимался реформированием без учёта рекомендаций олимпийского комитета. Но особенно среди камней преткновения выделяется финансовая зависимость от «Газпрома», находящегося сейчас под санкциями. Вдобавок к этому олимпийский комитет смущал тот факт, что центр управления любительским боксом переходил из Лозанны в Москву.

В мае этого года должны были состояться выборы нового президента IBA. Но единственного оппонента Кремлёва Бориса ван дер Ворста отстранили от них. По сути это стало последней каплей терпения МОК. Хотя ещё есть возможность отмотать назад, если ван дер Ворст выиграет выборы 25 сентября.

Однако стоит отметить, что МОК точил зубы на ассоциацию любительского бокса ещё до прихода Кремлёва. IBA, которая в прошлом была известна, как AIBA, была одной из самых коррумпипованных спортивных федераций, что проявлялось на самых высоких уровнях. Ещё в 2019 году МОК хотел забанить бокс из олимпийской программы. Но избрание Кремлёва на должность главы и погашение долга в размере $10 миллионов долларов с его стороны решило проблему.

При новом президенте боксёрская ассоциация: а) приняла новую конституцию; б) были созданы пять новых комитетов: комитет тренеров, комитет чемпионов и ветеранов, комитет по соревнованиям, комитет женщин, медицинский и антидопинговый комитет; в) увеличила количество весовых категорий до 13 у мужчин и до 12 у женщин; г) установила призовые на чемпионате мира в размере $100 тысяч долларов за золото, $50 тысяч долларов за серебро и $25 тысяч долларов за бронзу; д) внедрила программу финансовой помощи национальным федерациям.