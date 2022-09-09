«Они вообще больные люди, да?» - Цзю

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю поделился мнением о возможном решении Международного олимпийского комитета не включить бокс в программу ОИ-2028.

«Они вообще больные люди, да? Убрать бокс из Олимпийских игр, настоящий мужской вид спорта… Тут даже комментариев нет», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Ранее сообщалось, что серьёзную озабоченность у Международного олимпийского комитета вызывает финансовая зависимость Международной боксёрской ассоциации (IBA) от российской энергетической компании «Газпром». Из-за проблем управления, финансов и судейства МОК уже отстранил IBA от проведения квалификации на Олимпийских игр в Токио, которая наряду с самим олимпийским турниром проходила под руководством рабочей группы МОК.