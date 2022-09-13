Стала известна дата следующего боя Ломаченко

Стала известна дата следующего боя украинского боксера Василия Ломаченко, его соперником станет американец Джэмейн Ортис. Об этом в Twitter сообщила промоутерская компания Top Rank.

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Ломаченко и Ортис встретятся 29 октября в Нью-Йорке на арене Hulu Theater комплекса Madison Square Garden. Поединок станет главным событием турнира Top Rank.

18 августа стало известно, что новым соперником Ломаченко станет Ортис, с которым они в ближайшее время встретятся в США. До этого украинец отказался покидать страну ради боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом из Австралии.