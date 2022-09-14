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3 часа назад

Украинские спортсменки завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по борьбе

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В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по борьбе. Накануне, 13 сентября, были разыграны очередные комплекты медалей. Украинские спортсменки завоевали серебро и бронзу. В весовой категории до 55 кг победу одержала японка Маю Мукайда. В финале соревнований она победила украинку Александру Хоменец. Бронзовые медали получили канадка Карла Годинез и китаянка Сие Менгью. В весовой категории до 62 кг чемпионкой мира стала Нонока Озаки из Японии. Она в финале победила Кайлу Миракл из США. Бронзовые медали — у Илоны Прокопевнюк из Украины и Луо Сиаоюан из Китая. В мужских соревнованиях в весовой категории до 60 кг победу одержал представитель Киргизии Жоламан Шаршенбеков. Серебро — у Эдмонда Назаряна, представляющего Болгарию. Бронзовые медали завоевали Айдос Султангали из Казахстана и Кенисиро Фумита (Япония).

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