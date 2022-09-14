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51 минуту назад

Усик предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри

Lenta.ru

Украинский боксер Александр Усик высказался о возможном поединке британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports.

Усик предложил Джошуа помощь в подготовке к бою с Фьюри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Усик предложил Джошуа помощь при подготовке.

«Он [Усик] сказал, что если нужно, то может приехать и дать ему несколько советов», — заявил промоутер украинца АлекАлександр Красюк.

3 сентября Фьюри заявил о готовности подраться с Джошуа. Последний ответил на вызов согласием, однако спортсмены не смогли договориться о дате поединка.

21 августа Джошуа проиграл Усику в поединке за четыре чемпионских пояса. Позже сообщалось, что украинец проведет бой с Фьюри в феврале 2023 года.

Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них. В активе Джошуа 24 победы и три поражения. На счету Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.

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