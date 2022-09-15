Менеджер Усика назвал следующего возможного соперника боксера

Климас заявил, что Усик проведет поединок против победителя боя между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом. Он отметил, что боксеры могут встретиться в начале 2023 года. «С кем бы я хотел драться? Деонтей Уайлдер. Он опасный боец, и этот бой, скорее всего, состоится в США», — добавил Усик.