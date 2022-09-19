Менеджер Усика прокомментировал срыв боя с Фьюри

«С Фьюри ничего не ясно и никогда ясно не будет. Он то завершает карьеру, то возобновляет. То хочет бой с Усиком, то с [Энтони] Джошуа. Он вечно создает проблемы всем, особенно когда дело доходит до боя», — заявил он.