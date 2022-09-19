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22 минуты назад

Менеджер Усика описал срыв боя с Фьюри фразой «мы за ним бегать не собираемся»

Lenta.ruиещё 7

Менеджер боксера Александра Усика Эгис Климас прокомментировал срыв боя с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит The Ring.

Менеджер Усика прокомментировал срыв боя с Фьюри
Фото: ТАССТАСС

Климас описал ситуацию фразой «мы за ним бегать не собираемся».

«С Фьюри ничего не ясно и никогда ясно не будет. Он то завершает карьеру, то возобновляет. То хочет бой с Усиком, то с [Энтони] Джошуа. Он вечно создает проблемы всем, особенно когда дело доходит до боя», — заявил он.

Ранее Усик рассказал, что не взбешен из-за срыва поединка с Фьюри.

«Проблема лишь в том, что Фьюри сам не позволяет фанатам увидеть один из лучших поединков в истории. Так что это только его вина», — отметил он.

28 августа появилась информация, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Как ожидалось, бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.

Бокс,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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